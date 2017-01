Merle Liivand elab pool aastat Ameerikas Floridas, teise poole aastast Eestis Meriväljal. Kui ta vanematekodus hakkab merineitsi koolituse jaoks kotti pakkima, on aru saada, et päris tavalise sisuga see ei ole. Sest lisaks asjadele, mida me ise oleme harjunud ujulasse kaasa pakkima, leiab sealt ka merineitsite kostüümid.

“Me saame panna inimesed armastama vett läbi muinasjutu, me saame rohkem inimesi veega sõbraks,” on Merle Liivand kindel.

“Minu kostüüm Floridast ja selle kostüümiga on nii, et seda tuleb teha taljesse. Kui selle sabaga ujuda, siis see peab sul olema taljes, et ta maha ei kukuks või et ta liiga suur ei oleks,” räägib Merle, kes lisab, et teiste hulgas kasutavad sama firma - Magic Mermaid Swimwear - merineitsite kostüüme väidetavalt ka Beyonce ja Kim Kardashiani tütred.

Lisaks erilistele kostüümidele võtab Merle koolitusele kaasa ka monolestad. Merle on ainus, kes Eestis monolestasid müüb ning tõenäoliselt on ta ainus eestlane, kes on aidanud monolestade prototüüpe testida.

Tänasel merineitsite koolitusele tulid osalema youtuberid Alina Birjuk ja Merili Mägi - see on nende jaoks esimene kord.

“Me oleme väga huvitatud sellest olnud ja ammu juba mõelnud, et tahaks ära proovida,” ütleb Merili Mägi.

“Väiksena tahtsin ka kunagi merineitsiks saada ja nüüd saab õppida merineitsiks siin. Ma olen aasta või kaks kunagi ujumisega tegelenud,” räägib Alina.

“Mina ka lapsepõlves,” lisab Merili.

Aga ega see merineitsiks saamine lihtsalt ei käi.

“See ei ole nii, et sa tuled ja paned saba külge ja nüüd me ujume ringi. Meil on harjutused kuival, me teeme kõhulihaseid, seljalihaseid, rindkerelihaseid kuival. Ja siis kui me läheme sinna vette, siis me seal teeme ikka harjutusi. Et see progress sinna merineitsi sabani võtab tavaliselt ikka aega. Ei olegi nii lihtne merineitsiks saada - ärge arvake, et te kohe tulete ja saate, selle jaoks tuleb vaeva näha, tööd teha,” selgitab Merle Liivand.

Merle hakkas ujumisega tegelema 11-aastaselt, kui arst oli talle seda astma poolt räsitud kopsudele soovitanud. Tänaseks päevaks on Merlel kapitäite viisi medaleid ja igasuguseid saavutusi erinevatelt ujumisdistantsidelt. Sel suvel ootab teda Maailmameistrivõistlustel ees 10kilomeetrine avamere ujumise distants.

“Põhieesmärk on see aasta, et ujuks Maailmameistrivõistlustel avavett, et sinna mu fookus praegu läheb. Avavees on see väga raske öelda, mis koht see võib tulla. Ma üritan anda endast parima, et tuleks see ilus tulemus,” lubab Merle.

Lisaks tegutseb Merle treenerina. Idee merineitsi koolitusest sündis USA-s teiste ujumistreeneritega ujumisprobleeme arutledes ja jõuti arusaamisele, et kõige kehvem on inimestel veealune delfiiniliikuvus ning et mõistlik oleks õpetada neile lestadega ujumist. Nii jõutigi arutelu käigus merineitsite koolituse ideeni.

“Põhimõtteliselt paneme neid tööle ja unistuste poole püüdlema läbi muinasjutu,” selgitab naine.

Merle andis oma esimese merineitsi koolituse 2014. aastal USA-s. Merle räägib, et USAs on huvi merineitsite vastu tohutu. Esimest koolitust Ameerikas käis filmimas näiteks ka Fox news.

“Sealt edasi tekkis nagu see olukord, et see koolitus hakkas üle USA kasvama ja siis võttis minuga ühendust ka “Good Morning, America”. Kui me selle saate ära tegime, siis peale seda tuli rohkem ka erinevaid merineitsikoole,” meenutab Merle.

Ja ega Eestiski merineitsite koolitus vähem populaarne pole. Kui aasta tagasi oli esimene koolitus, oli basseinis oodatust palju rohkem inimesi.

“Ma arvasin, et võib olla eestlased ei võta seda omaks ja mõtlevad, et mis tilulilu see on aga ausalt öeldes oli neid 89 inimest,” sõnab Merle Liivand.

Esimene harjutus vee all on õhusuudluste saatmine. Edasi õpitakse veel vee peal selili olemist ning keeramist. Kui kõik harjutused kuival maal ja seejärel vees tehtud, on aeg panna jalga monolestad.

“See lest nagu - seda on väga raske liigutada,” ütleb Alina.

“Ära harjumine võtab aega. Pealt vaadates on hästi kerge aga see tehnika, see peab mõtlemises selgeks saama,” lisab Merili.

Päris koolituse lõpus pannakse selga ka kostüümid, et välja näha täpselt nagu merineitsi. Nagu Alina ja Merili tõdevad, on kostüümiga ujumine alguses väga keeruline.

“See tundus nagu väga lihtne aga tegelikult aga praegu oli päris hea trenn,” võtab Alina koolituse kokku.

“Merineitsi koolitus ju ka see, et vahet ei ole, milline sa välja näed või kes sa oled - tule ja püüdle oma unistuste poole,” ütleb Merle.

Kui koolitus läbi, annab Merle Liivand osalejatele tunnistused.