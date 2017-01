USA uue presidendi pere käitumist analüüsinud kehakeeleeksperdi sõnul on Melania Trump uuele presidendile pigem lihtsalt üks objekt ja ese, kirjutab Independent.co.uk. Ka pealtvaatajatele jäi silma, et võrreldes Obamadega on uue presidendipaari omavaheline suhtlus tunduvalt jahedam. Kehakeeleekspert, kes on treeninud Ameerika Ühendriikide valitususe üksuseid ja tippadvokaate, ütleb, et Melania on härra Trumpile kõigest objekt ja ei näe nende suhtes soojust ega tõelist armastust.

Vaatamata asjaolule, et ametisse pühitsemise ballil tantsisid president ja tema abikaasa üksteisele vägagi lähedal, arvab teinegi kehakeeleekspert, et viis kuidas paar tantsis, viitab tasakaalutule suhtele. Trump tõmbas Melaniat enda poole kohatul viisil puutudes kokku tema puusade ja intiimpiirkonnaga.

Lisaks jäi kehakeeleeksperdile silma ka see, et enne pühitsemise algust jättis Trump oma naise unarusse. Trump väljus kohale jõudes autost ja läks kohe treppidest üles inimestega kätlema, selle asemel et naist aidata, teda oodata või tagasi vaadata, veendumaks, et naine talle järgneks. (Reuters / Scanpix) Ka ametisse vannutamise tseremoonial jäi telekaamerate ette hetk, mil Trump tervitas oma naist vaid põgusalt, enne oma elu tõenäoliselt kõige olulisemat hetke. Seevastu tervitas Barck Obama oma naist vägagi soojalt.