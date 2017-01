Tartu ülikooli õigusteaduskonna professor Jaan Ginter ei usu, et palgast sõltuma hakkavad liiklustrahvid vähendaksid roolijoodikute arvu.

Joobes juhtimisega vahelejäämise tõenäosus on ikka veel kahjuks väga madal, mis kipub võimalikku rikkujat mõjutama selles suunas, et ta muutub rohkem riskialtiks. "Usun, et suuremate kiiruseületamiste puhul on trahvide sidumine sissetuleku suurusega ärahoidva toimega," sõnab Ginter.