Ükski riigikogus esindatud erakondadest ei toeta peaminister Jüri Ratase ideed anda kodakondsus kõikidele, kes on elanud Eestis vähemalt 25 aastat, ega usu, et sellest saab järgmiste valimiste põhiteema.

"Meie [Keskerakond] leiame, et see ei ole normaalne olukord, kui meie riigis elavatel inimestel puudub kodakondsus. Seetõttu kõlabki üks meie punktidest, et kõik inimesed, kes on elanud siin vähemalt 25 aastat, saaksid Eesti passi," ütles Ratas Postimehele.

"Aga me kõik teame, et praegune koalitsioon koosneb kolmest partnerist. Seega ei ole muudatusi ses valdkonnas praegu võimalik teha. See saab olema järgmiste riigikogu valimiste põhiteema."

Keskerakonna koalitsioonipartner Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) kinnitab, et ei toeta seda ideed. "Esiteks tekib küsimus, miks need inimesed ei ole soovinud saada Eesti kodakondsust varem?