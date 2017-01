Kui mult küsitakse, kuidas end reisil olles taskuvaraste eest kaitsen, nendin, et ei ole kunagi nende eest täielikult kaitstud. Loomulikult võtan ma tarvitusele teatavad meetmed, et varguse ohvriks mitte langeda, kuid iial ei või teada. Araabia Ühendemiraatidesse jõudes teatatakse meile, et ei pea sellepärast muretsema. Mind ja Geidit lennujaamast kesklinna viiv taksojuht soovib meile toredat reisi ja kinnitab, et Dubai on väga ohutu linn. Sama kinnitab ka Geidi Dubais elav sõbranna Mai-Brit. "Kui ma olen restoranis ja lähen näiteks vetsu, siis jätan telefoni lauale. Keegi ei võta seda," sõnab ta. Ka siis, kui kaotada metroos asjad ära, saab need hiljem suure tõenäosusega tagasi, toob Mai-Brit välja. Et inimesed ei tunne varguste pärast hirmu, on metroos lausa näha: kui igal pool mujal maailmas püütakse metroosõidu ajaks kotid võimalikult enda ette tõmmata (et keegi sealt midagi välja ei tõmbaks), siis Dubais hoitakse seljakoti seljal, mitte kõhul.

Ma pole täpselt karistustega kursis, kuid nii palju, kui ma aru sain, siis on need piisavalt karmid, et keegi ei hakka naljalt riskima. Naaberriik Saudi Araabia on väga karmi korraga ja seal raiutakse varastel väidetavalt käsi maha. Araabia Ühendemiraadid on ilmselgelt liberaalsem riik ning nii äärmuslikke karistusi pole. Küll aga võib kuuldavasti vargus või vargusekatse viia riigist välja viskamiseni.

Mina puutusin seaduserikkumisega kokku vaid ühel korral. Kuigi kallite kaupade (näiteks Prada, Dolce&Gabbana) võltsingute müümine on keelatud (nagu igal pool), siis seda tehakse ikka. Kui näiteks Itaalias lippab kaupmees mööda tänavat ringi, kakskümmend kotti käes, siis siin sosistatakse tänavatel, kas tahad firmakotte. Kui oled huvitatud, siis viiakse sind endaga kaasa ja saad kinnises ruumis kotte valida. Kuna ma ise ühegi sellise pakkumisega kaasa ei läinud, siis ei oska kommenteerida, millises ruumis asjad on ja kas oled sunnitud sealt väljuma mõne ostuga või mitte. Geidi eeldas esialgu, et nad pakuvad originaalkotte. Mina juhtisin aga seepeale tähelepanu, et originaalkotte ostma minnes ei kutsutaks sind ju ometi kuhugi hämarasse paika. Uurisime selle kohta Mai-Britilt ning loomulikult on tema sõnul tegemist võltsingutega. Küsimuse peale, kas võimud ei võta midagi selle peale ette, rehmas Mai-Brit käega – see olevat avalik saladus.