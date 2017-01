Iga naise unistus on, et keegi kergendaks ostlemise ajal nende koormat ja võtaks kottide tassimise enda peale. Just seda üks mees videos teebki.

Mehe koorem on aga nii suur, et tekib kahtlus, kuidas ta sealt alt üldse välja näeb. Kotikuhja alt paistavad ainult mehe jalad, mis usinalt naisele järgnevad.

Naine ise on võtnud vaevaks kanda vaid kolme kotti.

See mees peaks küll ainuüksi juba oma kannatlikkuse eest saama aasta mehe tiitli.