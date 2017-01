Tipp-poliitiku Hanno Pevkuri abikaasa Helin andis sotsiaalmeedias teada, et nende Nõmmel asuvasse eramusse püüti eile varahommikul sisse murda.

"Ettevaatust, vargad!" hoiatas Helin Pevkur Facebooki nõmmekate grupis ja kirjeldas, kuidas varahommikul kell 4.50 üritati nende koju tungida. Õnneks on endise ministri pere targalt teinud ja kodul on ka öösel valve peal. Sireen peletas kurja eemale.

OHVER: Kurikaelad keerasid perekond Pevkuri talvehommiku kapitaalselt tuksi ning nii mõnigi peremehe tähtis asjaajamine tuli eile koduseinte vahel joonde ajada. Hanno ­Pevkur aknal, all paremas nurgas. Martin Ahven (Martin Ahven)

112: Kunagised alluvad ei jätnud endist siseministrit hätta, tuldi kogunisti (mini)bussiga! (Martin Ahven)

Helin küsib sotsiaalmeedias, kas keegi on Pääsküla, Veskimöldre või Laagri kandis midagi kahtlast märganud või on veel kellegi koju tungitud. Igasugune info on abiks, et tegelased kätte saada.

Eksperdid töötavad