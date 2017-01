Möödunud aastal registreeriti 28 986 kuritegu, mida on 3589 võrra vähem kui 2015. aastal. Tapmiste arv on aastatega vähenenud aga üle kümne korra, selgus möödunud aasta kuritegevuse statistikast.

"Kui me võtame ligi kümme aastat tagasi," rääkis justiitsminister Urmas Reinsalu, "siis oli meil ligi 52 000 registreeritud kuritegu. Möödunud aastaga me nii-öelda lõime maagilise kolmekümne tuhande kuriteo klaaslae puruks."

Selle taga on ministri sõnul kolm suundumust.

"Esimene on see, et erinevatel aastatel on muutunud karistusseadustik. See tähendab, et osa tegusid ei ole enam kuriteona käsitletavad, vaid väärteona," rääkis Reinsalu.