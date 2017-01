"Alles kodus lähemalt uurides nägin, et müüja oli mulle kaheeurose asemel andnud mingi võõramaa mündi, mis nägi esmapilgul eurorahaga väga sarnane välja," räägib poest väärtusetu 10 Tai baati saanud naine ja hoiatab, et inimesed tähelepanelikumad oleksid.

"Poemüüja veel silmitses seda münti, enne kui selle teiste sentidega koos mulle andis," räägib Ave, kes pistis need kõik lähemalt üle vaatamata rahakotti. See aga maksis talle kätte.

"Alles kodus lähemalt uurides nägin, et müüja oli mulle kaheeurose asemel andnud mingi võõramaa mündi, mis nägi esmapilgul välja täpselt samasugune." Naine läks lähimasse panka uurima, millega tegu.

"Töökaaslane veel ütles, et äkki on mingi haruldane münt," muigab Ave. "Mulle aga öeldi sealt, et see on nii väärtusetu, et võite selle vabalt minema visata. Sain teada, et ma ei ole ainus, kes selle võõramaa rahaga petta on saanud, teisedki on käinud sama murega."