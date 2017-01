Endine tippbaleriin andis hääle multifilmikangelasele ja teeks seda meeleldi veel.

"Mul on animafilmis "Baleriin" väga väike osa, ainult paar lauset ütlen, aga kogemus oli väga hea," naeratab endine Inglise Rahvusliku Balleti esitantsija Age Oks, kes andis oma hääle vastse animafilmi "Baleriin" balletidiivale. Varem on tippbaleriinist Age publiku ette astunud tantsijana, kuid oma häält ta esitlenud pole.

"Kui ma vahepeal aja maha võtsin, tekkis mul mõte, et tahaks väga midagi sellist teha – mul on omapärane hääl, mida on isegi imiteeritud," kõneleb Oks, et soovi mõnele animafilmi tegelasele häält anda kandis ta endas juba mõnda aega.

"Rääkisin sellest oma tuttavatele ja kui tuli film "Baleriin", võeti minuga ka kohe ühendust. Nii et "Baleriin" jõudis minuni õigel momendil, sest idee ja tahtmine multifilme dubleerida olid minus olemas. Võin küll öelda, et tasub julgelt unistada ja siis unistused ka täituvad."