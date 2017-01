Miks on paljudel loomeinimestel traditsioon just öösel tööle takka anda?

Ülal tsiteeritud laulu sõnade ja viisi autor Peeter Rebane tunnistab, et eks see lugu ole elust maha kirjutatud tõesti. Öötöö on talle – nagu paljudele kunstnikele, kirjanikele, heliloojatele, muidu loovikutele – tuttav mõiste.

ÖÖLoom: Kirjanik Karl Martin Sinijärv tõdeb, et öösiti sünnivad tal just südamlikumad sõnad. (Alar Truu)

Mis siis ajab öösel tööle? Sageli on põhjus maisemast maisem – tähtaeg, mis saabub pahatihti nagu lumi, olgu väljas või jaanuar, ikka ootamatult.

"See laul räägib ka sellest, et ükskõik kui vara sa tööga ka ei alusta, lõpetad ikka hetk pärast viimast tähtaega. See on millegipärast osa loomingulisest protsessist," muigab kitarrist ja helilooja Peeter Rebane.