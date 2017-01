Tallinna Ringkonnakohtu otsusega tuleb Eesti rahvastikuregistrisse kanda iga välisriigis sõlmitud abielu - ka siis, kui mõlemad abikaasad on samast soost.



Vastavasisulise otsuse tegi Tallinna Ringkonnakohus eelmisel aasta lõpus, kohustades Harju Maavalitsust kandma registrisse kahe mehe Rootsis sõlmitud abielu.



„Siiani on võõrsil sõlmitud samasooliste abielude registreerimisest keeldumist põhjendatud sellega, et meie seadused seda ei võimalda ning see polevat tehniliselt võimalik. Ringkonnakohtu otsusega on see oma inimesi võrdselt kohelda soovivale Eesti riigile edaspidi kohustuseks,“ kommenteeris kohtuotsust MTÜ SEKY jurist Reimo Mets.



Mets esindas kahes kohtuastmes Rootsi kodanikku ja Eesti residenti Ats Jooritsat, kes soovis oma Rootsis sõlmitud abielu 2015. aasta suvel Eesti rahvastikuregistrisse kanda, kuid kes sai Harju maavalitsuselt eitava vastuse.



„Kui mehe ja naise vahel välisriigis sõlmitud abielu kantakse meie registrisse silmagi pilgutamata, siis siin keeldus Harju maavalitsus seda ühtäkki tegemast,“ kirjeldas Mets. “Olukord oli eriliselt tobe ka seetõttu, et esitatud põhjendused ei olnud pädevad ja inimlikult mõistetavad,” lisas ta.



Harju maavalitsus põhjendas oma keeldumist asjaoluga, et Eesti ei tunnusta samasooliste isikute vahel sõlmitud abielusid. „Eesti õiguse kohaselt ei ole ette nähtud samasoolistele paaridele juurdepääsu abielu institutsioonidele ja sellest tulenevalt ei tunnustata Eestis ka teistes riikides sõlmitud samasooliste isikute abielusid,“ seisis Harju maavalitsuse põhjenduses. Ühtlasi viitas maavalitsus sellele, et välisriigi õiguse kohaldamine oleks ilmselgelt vastuolus Eesti õiguse üldiste põhimõtete ehk avaliku korraga. Samamoodi põhjendati keeldumist ka siis, kui Ats Joorits pöördus oma õiguste kaitseks Tallinna Halduskohtusse, kuna leidis et „riik kohtleb kahte isikute gruppi teadvalt ebavõrdselt, diskrimineerides kaebajat soolise tunnuse ja seksuaalse orientatsiooni tõttu.“



Tallinna Ringkonnakohus arutas Ats Jooritsa apellatsioonikaebust Tallinna Halduskohtu varasemale otsusele ning leidis, et kõik välisriigis sõlmitud abielud tuleb isiku Eestisse elama asumisel või Eesti kodakondsuse omandamisel kanda Eesti rahvastikuregistrisse. „Eesti õiguse oluliste põhimõtete ja avaliku korra hulka ei kuulu keeld tunnustada mistahes riigis sõlmitud samasooliste abielu. Asjaolu, et Eesti õigus sellist abielu ette ei näe, ei tähenda, et Rootsi õigust tuleb pidada avaliku korraga vastuolus olevaks. Eesti õiguse oluliste põhimõtetega (avaliku korraga) vastuoluga on tegemist eelkõige siis, kui välisriigi õiguse kohaldamine toob kaasa vastuolu Eesti põhiseaduse üldpõhimõtetega või karistusõiguse normidega või tingib põhiõiguste rikkumise. Teises riigis elavate isikute selle riigi õiguste kohase abielu tunnustamine ei viita ühelegi neist juhtudest,“ sõnas Tallinna Ringkonnakohus oma 24. novembril 2016 tehtud otsuses.



Harju maavalitsus otsust edasi ei kaevanud ning otsus jõustus 28. detsembril 2016. Harju maavalitsus tegi Ravastikuregistrisse täna kande Ats Joorits abielu kohta.

Ats Joorist räägib oma loo täna pikemalt ka saates Ringvaade