Suurbritannia ülemkohus otsustas eile häältega 8:3, et valitsus tohib alustada Euroopa Liiduga lahkumisläbirääkimisi alles siis, kui parlamendi mõlemad kojad on selleks loa andnud.

Peaminister Theresa May soovis lahkumiskõnelusi alustada märtsi lõpus ilma parlamendilt luba küsimata. Valitsus teatas ülemkohtu otsuse järel, et on selles pettunud, kuid võtab otsuse täitmisele.

Sisuliselt midagi ei muutu, sest parlament on lubanud eelmise aasta 23. juuni rahvahääletuse tulemust austada.

Tookord jäid peale need Suurbritannia kodanikud, kes soovisid riigi lahkumist Euroopa Liidust. Õhtuleht.ee