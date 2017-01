Island on vaieldamatult üks turvalisemaid riike maailmas ja mõrvu tuleb seal väga harva ette. Birna Brjansdottiri loole lisab dramaatilisust tõsiasi, et tema surnukeha leidmisele eelnes suurim otsinguoperatsioon saareriigi ajaloos.

Pühapäeva pärastlõunal selgus, et Birna Brjansdottir on kahjuks surnud. Tema laip leiti Reykjavikist lõunas, Reykjanesi poolsaare rannalt.

Surma täpset põhjust veel uuritakse, kuid kõik seni kogutud tõendid viitavad mõrvale. Politsei ei ole öelnud, kas see võis olla seksuaalmõrv.

Birna Brjansdottir läks koos sõpradega reede 13. jaanuari õhtul Reykjavikis lõbutsema. Perekond teatas tema kadumisest politseile laupäeva õhtul, kui kuulis, et nende tütar ei ilmunud tööle.

Esmalt leiti kingad

Valvekaamera fikseeris laupäeva 14. jaanuari varahommikul kella viie paiku tema lahkumise baarist Hurra. Veel selgus valvekaamera salvestiselt, et silmanähtavalt purjus neiu ostis endale kebabi.

Viimane märk Birna Brjansdottirist või täpsemalt tema nutitelefonist fikseeriti kell 5.50 Reykjavikist 20 kilomeetri kaugusel lõunas Hafnarfjörduris, kus keegi lülitas tema telefoni välja. Olgu lisatud, et selle linnaga arendab Tartu koostöösuhteid.

Teisipäeva, 17. jaanuari öösel leidsid otsingutes osalenud vabatahtlikud Hafnarfjörduri sadama lähedalt kingad, mis kuulusid otsitavale.

Valvekaamera jäädvustas umbes samal ajal, kui Birna Brjansdottir Reykjavikis kadunuks jäi, samal tänaval punase sõiduauto Kia Rio. Uurimisel selgus, et selle olid üürinud Hafnarfjörduri sadamas seisnud Gröönimaa kalatraaleri Polar Nanoq meeskonnaliikmed.

Valvekaamera jäädvustas neiu kadumise hommikul sama auto pargituna Polar Nanoqi juures. Salvestiselt oli näha autost väljumas kaht meest, kes osutusid kalatraaleri madrusteks.

Kalatraaler Polar Nanoq lahkus Hafnarfjörduri sadamast 14. jaanuari pärastlõunal. Kuna selle meeskond võis kogutud asitõendite järgi olla segatud Birna Brjansdottiri kadumisse, siis lendas Islandi eliitpolitsei Viking Squad üksus helikopteril laeva meeskonda küsitlema.

Polar Nanoqi läbiotsimisel leiti 20 kilogrammi kanepit ja kaptenil kästi pöörduda tagasi Islandile. Kuigi meeskonnaliikmed eitasid oma seost Birna Brjansdottiri kadumisega, võeti kaks neist (25- ja 30aastane mees) eelmisel kolmapäeval vahi alla.

Ja õigesti tehti, sest pühapäeval selgus, et Kia Riost leitud verejäljed kuulusid kadunuks jäänud neiule. Samal ajal märgati Islandi rannavalve helikopterilt Reykjanesi poolsaare kivisel rannal Birna Brjansdottiri surnukeha.

Tõenäoliselt tapeti autos

Politsei uurimisversiooni järgi tapeti ta autos ja tema surnukeha heideti hiljem merre, kust see kaldale uhuti. Uurijad ei välista, et laip visati traalerilt merre pärast selle lahkumist Hafnarfjörduri sadamast.

Politsei peab samuti võimalikuks, et Birna Brjansdottiri tapmisel on mingi seos kalatraalerilt leitud narkootikumidega.

Uurimine kestab. Politseijuht Grimur Grimssoni sõnul hoitakse kaht vahistatud kahtlusalust eeluurimisvanglas eraldi ning neile pole teatatud laiba leidmisest. Nad eitavad kangekaelselt neiu tapmist, kuigi seni kogutud tõendid seda tunnistavad.

Birna Brjansdottiri otsingutele elas kaasa kogu Island. Seda suurem oli šokk, et ta tapeti. Sotsiaalvõrgustikes postitavad paljud fotosid küünaldest, mis nad on tapetu mälestuseks süüdanud.

Alates 2001. aastast on 332 000 elanikuga Islandil registreeritud keskmiselt 1,8 mõrva aastas.

Tavaliselt on mõrvarid olnud alkoholijoobes või psüühiliselt haiged. Seekord on aga kahtluse all välisriigi kodanikud. Gröönimaa kuulub teatavasti Taani Kuningriigi koosseisu.