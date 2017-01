31-aastane endine Playboy modell on ajanud fännid ja inimesed vihale, sest veebi on lekkinud video, kus naine ajab oma 3-aastasele pojale keele pikalt suhu.

Videol on näha, kuidas ema pojal näost haarab ja põski kokku surudes lapse näo enda suunas tõmbab, et siis poisile keel suhu ajada, vahendab The Sun.

Belen Rodriguez postitas selle sobimatu video oma Instagrami kontole, kus see tekitas tema viies miljonis järgijas pahameelt.