Tõsiasi, et praeguse valitsuse koalitsioonileppesse kodakondsuspoliitika muutmine kirja ei saanud, ei takista peaminister Jüri Ratast venekeelsele raadiokanalile ütlemast, et kodakondsuse peaks saama igaüks, kes Eestis elanud vähemalt 25 aastat. Et keskerakondlikule-sotsiaaldemokraatlikule poliitikale parema(poolse) nimetuse andmises muidu nii vilunud IRL on mõistnud, et kodakondsuse nullvarianti ei õnnestu oma valijatele kuidagi maha müüa, on selge, et kodakondsuse lausjagamist halli passi omanikele selle valitsuse ajal tulla ei saa. Unustada ei tasu sedagi, et terve taasiseseisvumisaja ja eriti selle alguses on nullvariandi vastu just võideldud. Kuna erakondade ja nende valijate arvamused on ses küsimuses pigem väga selged, ei ole ka oodata, et kodakondsuseta isikud tõuseksid järgmiste riigikogu valimiste peateemaks, nagu seda pakub Keskerakonna esimees.

Küll võiks peaministri avaldus innustada teisigi erakondi pakkuma välja muid lahendusi, kuidas eestlastega samasse info-, keele- ja poliitilisse ruumi tuua neid, kes on sealt seni kõrvale jäänud, olgu nad kodakondsed või mitte. Arvestada tuleks sedagi, et praeguse 80 000 halli passi omaniku seas on neidki, kes Eesti kodakondsust taga ei igatse – igapäevaseid toiminguid see otseselt ei takista ja reisimine võib olla lihtsamgi. Kõigile, kel on piisav Eestis elamise staaž, kodakondsuse kinkimine ei saa seega olema võluvits venelaste tõrgeteta sulandamiseks Eesti ühiskonda. Pealegi poleks Eesti kodakondsuse kandikul pakkumine ka neile, kes seda tegelikult ei tahagi, päris aus nende vastu, kes on kodakondsuse omandamise nimel läbinud eksamid või saanud selle riigile osutatud eriteenete eest.

Kodakondsuse taotlejaile on ainuüksi viimastel aastatel tehtud mitmeid järeleandmisi – kodakondsuse saavad nii halli passiga vanemate Eestis sündinud lapsed kui ka alla 15aastased, kelle määratlemata kodakondsusega vanemad on siin elanud vähemalt viis aastat, ja alates 65. eluaastast peavad kodakondsuse taotlejad sooritama vaid keeleeksami suulise osa. Kui sellest kõigest hoolimata on halli passi omanike arv endiselt visa kahanema, tuleb küsida, mis muutuks Eesti jaoks nullvariandi korral sisuliselt, kui Keskerakonna valijaskonna kasv välja arvata.