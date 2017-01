Jälle on käes Lauri Saatpalu „Vali-mind-mees“ laulu aasta, kui endistviisi „minu erakond on parem kui su ülikond“. Või kas ikka on? Sügisel valime linna- ja vallavolikogusid viimaste kordadega võrreldes põhjalikult muutunud raamtingimustes. Haldusterritoriaalne reform, mis jagab ümber kohalike omavalitsuste piirid ja elanike arvu neis, seab valla- ja linnavõimu ihkajad väljale, mida seekord mõjutavad vastassuunalised jõud.

Reeglid soosivad endiselt erakonnakeskset omavalitsust, sest valimisliidud peavad võistlema oma raha eest, erakondadel (kel on esindus riigikogus) on aga kasutada tervelt 5,4 miljonit eurot aastas maksumaksjate käest jõuga võetud raha. Teiseks kehtivad valimiskampaanias piirangud just neile reklaami liikidele, millel oleks suurem kohalik tähtsus ja mõju, näiteks välireklaamile. See tähendab, et erakondadel on mugav muuta kohalike valimiste kampaania üleriigiliseks võistluseks üleriigilistes meediakanalites. Seda, kuivõrd ebaaus ja ebaõiglane on kehtiv kord, on paljud rääkinud, kuid erakondi ja nende seadust loovaid liikmeid ei ole juba aastaid kunagi kodus, kui neile neis asjus helistada.

Iga vallavanem ja kohalik valimisliit teab seda olukorda ning annab endale aru, kuivõrd kehvake on stardipakk erakondadega võistlemiseks. Miks see siis siiski mitmel poole ette võtta tahetakse? Lihtsaim vastus on, et erakondade vähene usaldusväärsus nullib paksu rahakoti.

Arvamusküsitlustes on erakonnad olnud läbi selle sajandi institutsioonina usaldusväärsuse punaseks laternaks. Kui parimate institutsioonide nagu päästeameti ja kaitseväe usaldusväärsus on kuni 90%, siis erakondade usaldamine kõigub 20% ümber, mis tähendab, et iga usaldaja kohta on kolm kuni neli umbusaldajat.

Pole siis ka ime, kui Haapsalu põline juht, Reformierakonda kuuluv Urmas Sukles kurdab, et olulised ja võimekad inimesed ei taha end erakondlike valimisnimekirjadega siduda. Suklese liinile sekundeeritakse mujaltki, seega ei saa olla tegu intriigiajakirjanduse ühekordse mullitamisega. Kes valimisvõitlusesse läheb, see peab edu saavutamiseks hoolikalt arvutama ja allutama kõik oma sammud eesmärgile koguda võimalikult palju hääli. Omavalitsuse valimistel ei teki sel teel ka maailmavaatelisi tõrkeid, sest kohalikus võimus ei ole midagi ideoloogilist.

Miks siis ikkagi vanad kohalikud parteivürstid kaaluvad mitmel pool erakonnast lahkulöömist, mis poleks isegi halvas unenäos saanud ette tulla niinimetatud sundparteistamise kõrgaegadel 10–15 aastat tagasi? Tehkem see lihtne rehkendus näitlikult läbi.

Vallas A on pikka aega olnud võimul populaarne sotsiaaldemokraadist vallavanem ja samuti on seal pikka aega olnud opositsioonis Keskerakond, EKRE-l pole aga ei nimekirja ega rakukest kunagi olnud. Vallas B on juba aastaid kohalikku asja ajanud Ravaliidust ümber kehastunud EKRE-mehed ja sealgi on opositsioonis Keskerakond, sotse pole aga ollagi. Vallad A ja B liidetakse. Kahe valla häälte kokkuliitmisel oleks üldvõitja Keskerakond, kes on ühtlaselt tugev mõlemas vallas. Mida peavad tegema A ja B senised võitjad?

Selge, et SDE ja EKRE ühendnimekiri ei tule kõne allagi, sest seda ei lubaks kummagi peakontor ja seda oleks ka võimatu tulemuslikult maha müüa mõlemas vallas. Samas, just liitumiskõneluste käigus on A ja B vallavanemad hästi klappinud ning näinud, et ega neil ju maailmavaateliselt suuri eriarvamusi polegi, kui suhtumine neegritesse välja arvata (mis aga pole tegelik probleem, sest kummagi territooriumil ei ela ühtki tõmmumat elanikku). Seega, et mõlemalt poolt oma hääled edaspidigi koju tuua ning uues ühendvallas võimule jääda, on ainus võimalus luua parteilaste parteideväline valimisliit. Mida suurem on ühinevate valdade arv, seda suurem on ka tulu, mida senised võimud erakonnavälises ühistegevuses saavutavad.

Tuleb erakondade lõpu algusaasta?

Kuidas parteide keskkontorid saaksid seda hüpoteetilist olukorda mõjutada? Ega eriti saagi, välja arvatud juhul, kui senised võimumehed on kuidagi šantažeeritavad, nende kohta on peasekretäril midagi valgustkartvat teada. Samas ei pea isegi pisut määrdunud minevikuga kohalik poliitik väga muretsema, sest kui ta oma partei teda avalikult kahjustama hakkaks, lõikaks seesama partei ju ka iseendale näppu ja hääled läheks valimistel ikka kaotsi. Parim, mida erakond oma mässajast liikmega praegu teha saab, on lasta ohjad lahti ning loota, et kaugemas tulevikus poliitiline atmosfäär hakkab isepäiseid jälle tagasi erakondade rüppe pressima.

2013. aastal kandideerinud nimekirjadest oli parteiväliseid (ehk valimisliite) 32% ning nendes võistles kokku 36% kõigist kandidaatidest, kes said kokku 23,4% kõigist antud häältest. Parteid said lõpptulemusena 76,6% häältest, mis arvestades rahalist ebavõrdsust parteide kasuks on hale tulemus. Erakonnad kokku kulutasid 2013. aasta valimiskampaanias 4,77 miljonit, valimisliidud ainult 230 000 eurot. Parteidel kulus iga saadud hääle kohta 10 eurot, valimisliidud said iga hääle kõigest 1,5eurose kampaaniakuluga. Kui jätta Tallinn koguarvestusest välja, siis on efektiivsus veelgi enam valimisliitude kasuks. See tähendab, ostes kohalikku omavalitsemisteenust partei vahendusel, maksame selle eest kampaania ajal seitse korda rohkem kui parteitu palkamisel.

Sel taustal ei tundu sugugi ebarealistlik ootus, et valimisliitude osakaal sügisestel valimistel 2013. aastaga võrreldes kasvab, et jõuliselt saabuvad pildile just praeguste vallavanemate ühisnimekirjad, milles löövad kaasa ka seni erakondi kohalike võitudeni viinud populaarsed isikud. Kui valimisliidud võtavad kogu riigis enam kui 50% häältest, seab see väga suure küsimärgi alla kogu kehtiva võimukorralduse ja eriti erakondade rahastamise senise viisi. Võib-olla saab tänavusest parteide ajalukku saatmise algusaasta?