Western stiilis gastro pubis Sheriff Saloon saab nautida roogasid hubases miljöös countrymuusika saatel. Sheriff Salooni eesmärgiks on pakkuda ameerikalikke roogasid euroopaliku puudutusega.

Menüü on lai ja mitmekesine, kus leidub nii pere pisematele kui ka suure söögiisuga klientidele meelepärast. Menüüs on fingerfoode, salateid, ribisid, kanatiibasid ning roogi kala, kana, sea, uluki ja loomalihaga. Loomulikult on olemas Eesti laialdasema valikuga burgerimenüü.

Saloonis on ka esinduslik veini ning viski valik, laialdaselt karastusjooke ning eri maade õlu.

Sheriff Saloonis on võimalik broneerida privaatsaali kuni 30 inimesele. Sõbrapäeval pakutakse aga Sheriff Salooni Ala Carte menüüst allahindlust 15% - nii et tasub tulla!

