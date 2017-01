Kas firmaautode ja vaid ametisõitudeks kasutatavate avaliku sektori autode eristamine teist värvi numbrimärkidega on mõistlik?

Urmas Espenberg, EKRE fraktsiooni nõunik: EKRE fraktsioon ei pea seda õigeks. Idee on moraalses ja tehnoloogilises mõttes aegunud, lisaks natuke koomiline. See olnuks mõeldav nõukogude ajal, kui puudus igasugune infotehnoloogia. Praegu aga on vastavad andmebaasid olemas ja oleks võimalik teha mingi mobiilne või muu IT- lahendus sõidukilomeetrite kontrollimiseks. Samuti on idee erapoolik, sest selle alt jääks välja riiklik autobaas, mis on aga üsnagi kopsakas. Ühtlasi lõhnab selline eredavärviline kleepimine sotsidele omase totaalse kontrolli ihaluse järele, mis on autokraatlik lähenemine.

Remo Holsmer, riigikogu liige, Reformierakond: Numbrimärkide värv on väike kübe autodega seotud plaanitavatest muudatustest. Selline märgistamine tekitab kahtlemata tõrget ja vastumeelsust. Pole see valitsuskord enam, kus selliseid asju eeldaks. Kaasnev bürokraatia ja asjaajamise kulukus veel juurde. Konkreetsemalt puudutab aga inimesi majanduslikult vasakpoolse valitsuse plaan kehtestada lähiajal automaks ja hakata koguma kilovatipõhist erisoodustusmaksu. Kuid hea on see, et saab teoks Reformierakonna soov kaotada sõidupäevikud.

Artur Talvik, riigikogu liige, Vabaerakonna fraktsioon: Kui ühiskonnale väärtust loovad ettevõtjad peavad leppima eri värvi sõidukinumbrimärgiga, siis peavad avaliku võimu ülalpeetavate sõidukite numbrid olema samuti eristatavad, näiteks oranži või kollase värvi põhjal. Nii saab kodanik kohe teada, kui mõni ametnik või poliitik sõidab tööajast ja riigi raha toel oma isiklikke asju klaarima – selle eest ametkonnad ettevõtjaid ju tihti tümitavadki. Ka riigikogu kuluhüvitiste eest liisitud rahvasaadikute autode numbrimärgid peavad olema sellisel juhul erivärvi.

Paratamatult tekib ettevõtjatel tunne, et valitsus soovib eristada nende autode numbrimärke, sest kahtlustab neid juba eos ja kavandab maksuameti kaudu suuremat jahipidamist. Seni on eri värvi numbrimärke kasutatud vaid väga erandlikel juhtidel, eeskätt diplomaatide ja kaitseväe sõidukite puhul. Ei üllata, et ettevõtjad näevad seda pigem häbimärgistamisena.