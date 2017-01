Kuna kevad hakkab vaikselt lähenema, siis imselt on paljud otsustanud naha alla kogunenud rasvakihist kiiremas korras lahti saada. Millised on aga need kõige ohtlikumad kiirdieedid, millest peaks igal juhul mööda vaatama?

Kiirdiiedid võivad küll tunduda kui kõige lihtsam viis üleliigsetest kilodest vabaneda, siis tegelikult tasub neist siiski mööda vaadata ja leida mõni muu viis, kuidas oma kaaluprobleemiga tegeleda, kirjutab veebiportaal Pure Wow.

Näiteks ei tasu mitte mingil juhul katsetada järgmisi dieete: