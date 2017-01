Keskerakondlasest Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom, keda pärast tema Süürias-käiku on igal sammul jälitanud süüdistus Kremli-meelsusest, leiab, et talle ühemõttelise venemeelse sildi külgekleepimise põhjuseks on hooga käima läinud kohalike valimiste kampaania.

"On vaja järgmist Savisaart, on vaja sellist järgmist nagu kolli. No kes see kandidaat on? Selge, et see on Yana Toom!"

"Radar" sõitis koos Yana Toomiga Strasbourgi, et uurida, kelle huve Toom ikkagi Euroopas kaitseb. Lisaks Toomile saavad sõna mitmed teised europarlamendisaadikud, kes aitavad aru saada, milline on Toomi Süüria-käikude kaal.