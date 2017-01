Stig Rästa varrukast tuleb viimasel aasta Eurovisionile sobivaid lugusid hunnikutes. Ülemöödunud aastal võitis tema ja Elina Borni esitatud pala “Goodbye to Yesterday” Eesti Laulu ja käis Eurovisionil. Ka mullu oli Stigi käsu mängus, kui kodumaise eelvooru pani kinni Jüri Pootsmann looga “Play”. Tänavu võistleb Eesti Laulu poolfinaalis Stig Rästa kaasabil valminud lugu “In Or Out”, mida esitab Elina Born. Nüüd on aga teada, et Stig on end sahkerdanud ka Rumeenia eelvooru. Seal läheb võistlusesse Sergiu Bolota palaga “We Were Young”, mille autoriteks on Sergiu, Stig Rästa ja Vallo Kikas.

“Mulle kirjutas üks härra Rumeeniast ja ütles, et ta tahaks laulu saada. Kuna Vallo Kikasel oli loo põhi juba olemas, siis me koos selle kirjutasimegi,” räägib hitimeister Stig Rästa , kelle kaasautorlusel valminud pala Rumeenia eelvoorus Eurovisionile pürgib.

Stig räägib, et rumeenlane kirjutas talle ise ja tegi ettepaneku kirjutada talle Eurovisionile kandideerimiseks pala. Kuidas sattus kampa aga Vallo? “Me teeme ka üldiselt palju koostööd. Ma ei oska nagunii ilma temata kõiki asju lõpuni valmis teha,” ütleb Stig ja lisab, et neil on Valloga tore ja huvitav koostöö. Kui oli selge, et Vallol on laulu jaoks esialgne põhi olemas, mindi stuudiosse ja tehti sellele ka meloodia. “Taustas polnudki midagi muuta, ainult meloodia peale teha. Koos rumeenlasega kirjutasime kohapeal ka sõnad.” Kohapeal tähendab seda, et laulja lendas Eestisse. “Meie stuudio on Tallinnas, sellega on raske Rumeeniasse minna,” muigab Stig ja ütleb, et neil oli parasjagu käsil ka kiire periood ja nii tuligi Sergiul Maarjamaale tulla.

Esialgne demo sündis pool aastat tagasi

30aastane Sergiu on Stigi sõnul väga professionaalne muusik. “Ta oskab sõnu väga hästi ja ilma vigadeta kirjutada.” Stigi sõnul kipub inimeste puhul, kelle jaoks inglise keel pole emakeel ette tulema seda, et sõnu kirjutatakse või kasutatakse natuke valesti. “Ka mina ise pean pidevalt kontrollima, kas on ikka õigesti. Kui ma aga tema sõnu kontrollisin, tundus kohe, et kõik on hästi. See oli üllatav.” Rästa paljastab, et esialgne demoversioon loost sai valmis umbes pool aastat, või natuke rohkem, tagasi. “Lauljaga tegime stuudios tööd kaks pikka päeva ja pärast seda tegime veel umbes nädala järeltöötlust,” ütleb ta. “Ma arvan, et see protsess võtab aega umbes kümme täispikka päeva.”

Muide, võib juhtuda, et Stigi kaasabil valminud lood leiavad tee veel ka teistegi riikide eelvoorudesse. “Me käisime Valloga Hollandis ühes suures laulukirjutajate laagris, kus kirjutati väga palju laule. Need olid konkreetselt mõeldud erinevate riikide Eurovisioni eelvoorudesse, kus on välismaised autorid lubatud,” ütleb ta. Autorid kirjutasid laagris valmis portsu lugusid, millega siis laagri korraldajad ise edasi opereerivad. Stig lausub, et ta ei oska Elina ja Sergiu lugusid omavahel võrrelda. “Mõlemad on pigem hoogsad ja tantsulised lood, aga samas on nad ka erinevad. Üht laulab poiss, teist tüdruk.”

Stig on viimasel ajal välismaiste artistidega päris palju koostööd teinud. Mõnikord võtab ta nendega ise ühendust ja soovib koostööd teha, kuid enamasti pöördutakse ikka laulukirjutaja enda poole. “Kui mõnele muusikule kirjutada, siis mitte nii, et ma tahaks talle lugu teha, vaid, et ma tahaks seda teha temaga koos,” sõnab Rästa. “Tänapäeval kaasatakse lauljaid kirjutamisprotsessi päris palju.”

Fännid elavad loole kaasa

Sergiu Bolota on sündinud Transilvaanias, Sibiu linnas. Ta alustas laulmist väikese poisina ning tegi seda alguses kooliüritustel ja kirikutes. 2009-2011 mängis ta bändis Zao Thusia. 2013. aastal otsustas ta aga loobuda oma tööst rulapoes ja pühenduda muusikale. Ta esines erinevate linnade pubides, baarides ja kohvikutes aga ka festivalidel. 2015. aastal proovis mees õnne ka Rumeenia “X-Factori” võistlusel, kirjutab wiwibloggs. Sergiu pole varem Rumeenia eelvoorus osalenud, kuid on Eurovisioni telerist jälginud. Tema lemmikud eurolood on Luminita Angheli ja Sistemsi lugu “Let Me Try”, Hovi Stari esitatud “Made of Stars” ja loomulikult Elina ja Stigi “Goodbye To Yesterday”.