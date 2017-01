19. jaanuaril sai Eesti parim koolikokk Leelo Reha kätte ETV saates võidetud peaauhinna – 2500 euro väärtuses profitehnikat koolisööklasse.

Menuka telesarja "Eesti parim koolikokk" võitja, Palupera põhikooli koka Leelo Reha sõnul on ta olnud kokana ametis juba üheksa aastat ning selle aja vältel on toiduvalmistamine just ennekõike tänu tehnikale muutunud oluliselt hõlpsamaks, vahendab Menu. "Meie jaoks on alati olnud oluline pakkuda lastele mitmekülgset ja tervislikku koolitoitu, kui vanasti said kõik tööd tehtud käsitsi, siis täna aitab tehnika – nagu näiteks auhinnaks saadud juurviljalõikur ning saumikser-vahustaja – teha seda oluliselt lihtsama vaevaga," ütles Reha.

Leelo Reha ja tema abiline Irina Gergalo valiti võitjateks 23. detsembril võistluslikus telesarjas "Eesti parim koolikokk", mis oli ETV eetris möödunud sügisel. Sarjas anti läbilõige koolikokkade igapäevatööst ja koolilaste maitse-eelistustest.