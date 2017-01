“Kaardimaja” näitlejanna Robin Wrighti kauaaegne kallim Ben Foster ootab ajakirja People teatel oma uuelt kihlatult last.

Foster (36) ja temast 14 aastat vanem Wright kihlusid 2014. aasta algul, kuid katkestasid pool aastat hiljem kihluse, siis aga leppisid taas ära. 2015. aasta sügise hakuks oli noormehe armulugu Sean Penni eksabikaasaga siiski ametlikult läbi.

Foster ei raisanud aega: mullu sügisel teatas ta kihlumisest näitlejanna Laura Preponiga. Kuulu järgi on nad teineteist tundnud ligi 20 aastat. Beniga ühevanune teletäht (“Kuumad seitsmekümnendad”, “Oranž on uus must”), kes kuulub saientoloogide kirikusse, on nüüd väidetavalt sedapsi.