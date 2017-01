Facebookis ringleb väga mõtlemapanev video, mida tasuks aeg-ajalt vaadata ja oma elus ning tegemistes korrektuure teha...

Kujutle, et sinu elu on väga ootamatult ja järsku leidnud lõpu. Sa oled surnud. Ei mingit hoiatust. Ei mingit aega, et jätta kallite inimestega hüvasti...

Võta hetk, et seda mõtet seedida ja mõista... Su pere ja sõbrad on väga kurvad... Hoolimata sellest, kui palju sind armastati... Elu läheb edasi ka ilma sinuta...

Sa oled surnud ja sinu ees on kolm olulist küsimust:

1. Mida sa oma elus armastasid?

2. Nüüd, kus sa oled surnud - kas sul on mingeid kahetsusi?

3. Kui sulle antakse veel üks võimalus elada - mida sa teeksid?

Hinga sügavalt ja tunne, et oled elus...

Sa said oma elu tagasi!

Mida sa teed ajaga, mis sulle on antud?

Su elu on sinu kätes...