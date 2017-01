Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski esitas eelnõu, mis lisaks varasematele alkoholireklaami piirangutele keelab koalitsioonipartnerite kokkuleppel alkoholireklaami sotsiaalmeedias. Samas leevendatakse nõudeid väikepoodidele ning tanklapoodidele jääb alkoholi müügi õigus alles.

"Alkoholireklaamil on tõendatult oluline mõju inimeste tarbimisharjumustele ning seda eriti noorte puhul. Arvestades sotsiaalmeedia kasvavat mõju, otsustasime keelata alkoholireklaami sotsiaalmeedias täielikult," selgitas tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski.



Samas leevendati koalitsioonipartnerite kokkuleppel eelnõus müügipiiranguid väikepoodidele. "Alkohoolsed joogid peavad edaspidi olema teistest kaupadest eraldi ega tohi olla nähtavad õuest. Küll aga ei kohusta uus kord väikepoode alkoholi müügisaalis seina taha peitma. See hakkab puudutama üksnes suurpoode, kellel on üldpinda ehk müügi- ja laopinda enam kui 600 ruutmeetrit," tutvustas Ossinovski.

Alkoholimüügi keelust tanklapoodides loobuti.



Eelnõus sisalduvad muud piirangud alkoholireklaamile:

Reklaamides lubatakse edastada vaid neutraalset teavet (sealhulgas välistades inimeste näitamist, atmosfääri kirjeldamist ja lugude jutustamist).

Keelustatakse välireklaam, pikendatakse kellaajalist reklaamipiirangut raadios ja teles kella 21-lt 22-ni, keelatakse alkoholireklaam ajakirjade lisaväljaannete esi- ja tagakaanel jm

Keelatakse alkoholi degustatsioonid poodides ja happy hour ehk võimalus pakkuda mingitel tundidel alkoholi tavapärasest soodsamalt.

Samuti ei tohi alkohoolse joogi multipakendi ostmine olla soodsam kui üksiku joogi ostmine.

Eelnõus karmistatakse ka müüjatele kehtestatud nõuet tuvastada alkohoolsete jookide ostja vanus.

Seadusemuudatusega lubatakse kontrollostud nii alaealistele alkoholimüügi keelu täitmise kontrollimiseks kui ka salaalkoholi müügi tuvastamiseks.

Eelnõu vastuvõtmisel riigikogus jõustub see täies ulatuses 1. jaanuarist 2018.