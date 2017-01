Hommikud on parimad, sest oled täis tahtmist tegutseda ja kõik tundub võimalik olevat. Isegi siis, kui eelmisel päeval patustasid ja jätsid trenni vahele - täna on uus päev ja kõik võimalik!

2. Maga sisse.

Käib käsikäes eelmise soovitusega. Inimesed, kes magavad korralikult ja lubavad vahel enesele ka vähe pikemat und - nad söövad vähem ja tunnevad harvem isusid, millele on raske ei öelda.

3. Saavuta teadvelolek (mindfulness).

See aitab kontrollida tundeid ja isusid. Teadvusta seda, mida teed, sööd jne.

4. Keha tööle.

Autoga tööle minek võib olla ju mugav, aga võib vöökohale lisanduvate sentimeetritega jälje jätta. Vali parem ratas, ühistranspot või võtta aega ja jaluta tööle.

5. Vali toit, kus kõrge valgusisaldus.

Hommikusöök on kilode kadumisel väga oluline. Veelgi olulisem on aga see, et mida sa sööd. Vaata, et su hommikusöök sisaldaks tervislikus koguses proteiini.

See tekitab pikemaks ajaks täiskõhutunde ja sa ei tunne enne lõunasööki nälga. Uurimuste järgi aitab proteiinirikas hommikusöök vähendada ka lõunasöögil tarbitavate kalorite hulka.

6. Tee trenni ja higista.

Trenn kiirendab ainavahetust ja on alati tervitatav, kuid lisaks kinnitavad uurimused, et hommikul treeninud naiste tähelepanu häirivad fotod maitsvatest toitudest palju vähem. Näib, et hommikune treening aitab sul nii mõnelegi ahvatlusele ei öelda.

7. Snäkid päevaks kaasa.