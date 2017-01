Pisikesena “Cosby Show’s” krapsakat Rudy Huxtable’it kehastanud Keshia Knight Pulliam sai ABC Newsi teatel esiklapsega maha.

38aastane näitlejatar avaldas sotsiaalmeedias foto tütretirtsu Ella Grace’i pisikestest jalgadest.

Keshia on pihtinud, et tal on seljataga elu rängim aasta. Vaid nädal pärast seda, kui ta oli raseduse avalikuks teinud, andis tema abikaasa lahutuse sisse. Selleks ajaks oli abielu kestnud vaid pool aastat. Väidetavalt kahtlustas NFLi täht Ed Hartwell, et laps pole tema oma, ning nõudis DNA analüüsi.

Knight Pulliam väitis kohtupabereis, et Hartwell oli üritanud last kahjustada. “Ta oli plaaninud lapsele liiga teha ja nurisünnituse esile kutsuda.”

Kuid Keshia tõi tütre vapralt ilmale. “Beebi on andnud mulle jõudu ja ma olen pidanud sellest olukorrast tütre nimel välja tulema. Ta on mu elu suurim saavutus ja rõõm,” on endine lapstäht öelnud.