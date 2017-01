Lucca kutsub nautima itaaliapäraseid roogasid ja suurepärast veini nii Tiskres asuvasse restorani kui ka Kadriorus asuvasse vinoteeki Enoteca Lucca.

Restoran Lucca on hubane, interjöörilt itaaliapärane trattoria, mille atmosfäär on pigem romantiline. Pakutav toiduvalik on aga ehedalt itaaliapärane. Valikus leidub erinevaid antipasti’sid, värskeid mereande, traditsioonilisi liharoogi, käsitsi valmistatud pastasid ning pitsasid ja muidugi kultuskook Tiramisu.



Veinivalik katab kogu saapariigi, alates lõunast Sardiinia ja Sitsiilia veinidega kuni põhjapoolt Piemonte ja Alto Adige suurepärase veinitoodanguni välja. Restorani veiniäri toob kõik oma veinid Vana-Maailma tootjatelt ise, eelistades ikka neid, kes kuuluvad vastavalt päritolule parimate sekka oma piirkonnas. Valikus on lisaks Itaalia veinidele rohkelt Prantsusmaa, Hispaania, Portugali, Saksamaa ja Austria veinimajade toodangut.



Lastega pered on meile eriti olulised ja lastele paremate tingimuste loomiseks oleme sisustanud mängutoa, mis on Eesti restoranidest kõige suuremate mänguvõimalustega. Perega restorani minnes on ohtrate mänguasjadega lastetuba sageli argumendiks. Hoolitseme pisipere heaolu eest ja loome võimalusi, et vanemad saaksid oma roogasid nautida. Mängutoas ootab lapsi lisaks nukkudele ja sõiduautodele ka kahekorruseline puidust mängumaja, liumägi ja piknikunurgake. Ka õuealal terrassi kõrval asub suur mängukompleks koos liumäe ja kiigega, kus ilusa suveilmaga saab vahvalt aega veeta. Lucca lastemenüüst leiab tervislikke ja maitsvaid toite ka erisoovidega pisipõnnidele.



Lucca on valitud gastronoomiakonkursi ‘Hõbelusikas’ poolt kahel korral parimaks pererestoraniks ja nominendina on esile tõstetud suisa seitsmel korral. Ühtlasi kuulub Lucca ka ‘Eesti 50 Parima Restorani’ sekka.



Kadrioru uusimas söögikohas Enoteca Lucca pakume Vahemere köögi parimaid palu fantastilise Vana Maailma veinivaliku kõrvale. Enoteca Lucca armsas ja hubases atmosfääris kogete sõbralikku ning professionaalset teenindust. Ruumide seinu kaunistab inspireeriv Martin Saare maalide kollektsioon. Restorani veiniäri toob kõik oma veinid Vana-Maailma tootjatelt ise – eelistades ikka neid, kes kuuluvad vastavalt päritolule parimate sekka oma piirkonnas. Valikus on lisaks Itaalia veinidele Prantsusmaa, Hispaania, Portugali, Saksamaa ja Austria veinimajade toodangut.



Pakume teenusena ka degustatsioone, veiniõhtuid koos sommeljeega ning sünnipäevade ja firmaürituste korraldamist.

