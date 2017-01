Väidetavalt on inimesed, kellel on must huumorimeel, põhjust nina püsti ajada kuna nad on ülejäänud inimestest tükk maad intelligentsemad.

Kuigi paljud võivad pidada musta huumorimeelega inimesi labasteks, siis tegelikult pole see sugugi nii, vaid tegemist on lausa geeniustega, kirjutab veebiportaal My Domaine.

Nimelt viisid teadlased läbi uuringuid, milles inimestel tuli läbi teha IQ-test ja avaldada arvamust, mitmete musta huumoriga naljade üle. Selgus, et kõige kõrgema IQ-ga inimestele meeldis must huumor ja nad said sellest ka kõige paremini aru.

Põhjendus, miks see on nii, on küllaltki kerge. NImelt on mustast huumorist keerukas aru saada ning selle lahti harutamiseks, peab omama suurepärast mõistust.