Esmaspäeval tuli Riigikogus vastamisele Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna arupärimine seoses miinijahtijal Sakala aset leidnud salakaubaveoga. Fraktsioon ei jäänud arupärimisele vastama tulnud kaitseminister Margus Tsahkna selgitustega rahule.



"Neist jäi kõlama mõte, et juhtugu kaitsejõududes mida tahes, me ei tohiks sellest kõva häälega rääkida," ütles fraktsiooni liige Mart Helme. "Tsahkna arvates on kaitsevägi on justkui püha lehm, kellele tsiviilkontroll ja parlament ei tohi tülikaid küsimusi esitada."



Helme sõnul on miinijahtijal toimunu tsiviilkontrolliga ühiskonnas lubamatu. "Kaitsevägi peaks olema pigem eeskujuks kõikidele teistele riigi struktuuridele ja kogu rahvale, mitte tegelema salakaubaveo või muu sellisega. Asjade kinnimätsimine ei tee au ei riigile ega kaitsejõududele tervikuna," märkis Helme.



"Mereväe kõrged ohvitserid oleks pidanud kaitsejõududest lahkuma, mitte struktuuri pidi edasi liikuma, samuti oleks tulnud läbi viia korralik juurdlus, mis tagantjärgi pole kahjuks enam võimalik. Vääritute ohvitseride tegevus kaitsejõududes tuleb peatada," lisas ta.