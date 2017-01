Kui sulle keegi meeldib, siis tuleb välja, et enne igasuguste muude otsuste tegemist tasub uurida ega ta sinust juhuslikult kaheksa aastat noorem ole.

Nimelt on suhte puhul väga oluline niinimetatud kaheksa aasta reegel, mida tuleks igal juhul järgida, kirjutab veebiportaal Elite Daily. Reegel ütleb seda, et mitte mingil juhul ei tohi luua suhet inimesega, kes on sinust kaheksa aastat noorem või vanem, kuna tõenäoliselt ei kesta see suhe kuigi kaua.

Miks see nii on?