Nii Tallinna lennujaama, sadamat, bussijaama kui ka piiripunkte ootavad ees muudatused - suveks saavad nad uue brändi järgi värske kujunduse, mis välisturiste Eestisse tervitama asuvad. Kokku läheb uue ilme saamine maksma ilma käibemaksuta kuni 500 000 eurot, edastab ERRi uudisportaal.

EAS-i kommunikatsioonijuht Kadri Kütt selgitab, et eesmärk on kujundada kõik Eesti külalisi tervitavad väravad ühes võtmes. "EAS on saatnud välja päringu oma reklaamhanke partneritele, kus ühe tegevusena oodatakse pakkumist ühtse lahenduse loomiseks kõikidesse väravatesse - Tallinna lennujaam, Tallinna sadam, bussijaam, Balti jaam, Ikla, Narva ja Valga piiripunkt," selgitab Kütt.

Antud lahenduse eesmärgiks on püüda välisturisti tähelepanu väravas liikumise teekonnal, nii sisenemisel kui lahkumisel, ja teha üleskutse jagada sotsiaalmeedias oma reisikogemust Eestis," lisab ta.