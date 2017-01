Täna hommikul pani tähetark Igor Mang Tuukri tänava pikendusele ja Kadrioru uusimale elamukvartalile energeetiliselt väestatud nurgakivid.

Maagiliseks riituseks kutsus Mang appi kosmilised energiad neljast ilmakaarest. Abiks ja heaks endeks oli ka tema koer Sulfa.

RIITUS: Mang kutsus appi kosmilised energiad neljast ilmakaarest. (Foto: Martin Ahven)

Tähetarga sõnul soosib energeetlilselt väestatud majades elamine vaimsete võimete avardumist. "Igal juhul need inimesed on erksamad ja vastuvõtlikumad kosmilistele jõududele ja energiatele. Siin võib sündida neid hingi, kes on väga tugevad ekstrasensid nagu meie Marilyn Kerro. Siit nurgakivist tuleb ju energia kogu majale," selgitas Mang.

(Martin Ahven)

