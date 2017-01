Kas teiegi vahel mõtlete sellele, miks osad suhted püsivad igavesti ja teised lõppevad üsna kiiresti?

Teadlaste sõnul on suhte püsimajäämisel suur osa selles, millisesse kategooriasse see lahterdub. Nimelt jagunevad kõik suhted nelja kategooriasse, milles ühes olevad inimesed ei suuda suhtes kuidagi eriti kaua püsida, kirjutab veebiportaal My Domaine.

Selle teada saamiseks viidi 19-35 aastaste, mitte abielus olevate, heteroseksuaalsete paaride vahel läbi küsitlus ja selgus, et suhted saab jagada järgmiselt: partnerile fokuseeritud suhe, milles olevad inimesed enamasti abielluvad, suhe, kus määravaks faktoriks saab mõni väline tegur, konfliktne suhe ja dramaatilised suhe. Viimased ongi need, kuhu kuuluvad paarid enamasti kuigi pikalt koos ei ole.

Sinna gruppi kuuluvad inimesed ei oska enamasti konflikte lahendada, näevad suhet negatiivsetes värvides ja enamasti veedavad koos olemise asemel palju aega hoopis oma sõprade seltsis.