“Tähesõdade” tegijad andsid teada, et seni “Episood VIII” nime all tuntud uus osa saab pealkirjaks “The Last Jedi” ehk “Viimane jedi".

Detsembris esilinastuv film, mille režissöör on Rian Johnson (“Ajasõlm”), on 2015. aastal linastunud osa “Jõud tärkab” järg.

Lisaks noortele näitlejatele Daisy Ridleyle (Rey), John Boyegale (Finn) ja Oscar Isaacile (Poe Dameron) löövad kaasa ka algne Luke Skywalker Mark Hamill ja printsess Leia osatäitja Carrie Fisher, kellele “Viimane jedi” jäi elu viimseks rolliks.