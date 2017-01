Hanno Pevkuri abikaasa Helin teavitas Facebooki nõmmekate grupi liikmeid täna hommikul varaste eest, kes öösel nende koju sisse murda üritasid!

"Ettevaatust vargad!" hoiatas Helin Pevkur ja kirjeldas, kuidas täna varahommikul kell 4.50 tahtis kurikael nende koju tungida. Õnneks on endise ministri pere targalt talitanud ja kodul on ka öösel valve peal. Sireen peletas kurja eemale.

Nüüd küsibki Helin, kas keegi on Pääsküla, Veskimöldre või Laagri kandis midagi kahtlast märganud või on veel kellegi koju tungitud. Igasugune info on abiks, et pahalased kätte saada.

Hanno Pevkur kinnitas, et tõepoolest püüti tema pere majja sisse murda. "Aga ma ei kommenteeri hetkel midagi, uurin praegu just asja," ütles ülihäiritud endine siseminister ja praegune Reformierakonna esimees.