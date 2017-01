Ilmselt pole kuigi palju neid, kes pikisilmi ootavad mõne kortsu tekkimist või vananemist üleüldse. Nüüd leidsid teadlased võimaluse, kuidas vananemist ennetada.

Nimelt kinnitavad Stanfordi ülikooli teadlased, et üks levinud hommikurituaal aitab inimestel vananemist ja sellega kaasnevaid vaegusi eemal hoida. Mida siis selleks tegema peab?

Tegelikult on asi väga lihtne - tuleb juua kohvi. Uuringute järgi on kohvijoojatel vanaduses palju väiksem risk haigestuda mõnda eelkõige vanadusega seotud haigusse. Väidetavalt aitab kohv ennetada diabeeti, südamehaigusi ja kõrget vererõhku.

Seejuures, kui varem on teadlased arvanud, et kohvist peab üleüldse eemale hoidma, siis nüüd kinnitavad teadlased, et täiesti lubatud on juua päevas 2-3 tassi kohvi, et selle noorendav mõju ikka toimiks.