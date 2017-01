Hollywoodi legend Mel Gibson sai ajakirja People teatel eelmisel reedel üheksanda lapse.

61aastase režissööri elukaaslane Rosalind Ross tõi ilmale poja, kellele pandi nimeks Lars Gerard.

“Nad on väga elevil ja Lars on imearmas,” räägib People’i allikas.

Kaks aastat koos olnud paaril on vanusevahet 34 aastat, kuid Gibson kinnitas mullu Mirrorile: “Mis puutub vanusesse ja suhetesse, siis tegu on vaid numbriga. Me kaifime teineteist.”

Endisel ratsasportlasel Rosalindil varasemast lapsi pole. Gibsoni on eksabikaasa Robyniga seitse järeltulijat ning vene muusiku Oksana Grigorjevaga tütar.