Ametivõimud kardavad, et Nigeerias on pead tõstmas ohtlik uus trend – naisenesetaputerroristid kannavad endaga kaasas sülelapsi, et kahtlust äratamata rahvarohketesse sihtkohtadesse pääseda ning seal pomm õhkida.

Hiljuti leidis Madagali linnas selline juhtum aset, kui 13. jaanuaril tapsid kaks naist pommiplahvatuses nii enda, kaks beebit ja veel neli inimest, vahendab BBC.

Terroristid pääsesid enne rünnakut turvakontrollist läbi, kuna neid peeti süles olnud väikelaste tõttu tsiviilisikuteks.