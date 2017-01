Glamuurne vanaema armastab kanda miniseelikuid ja kõrgeid kontsi. Pidutsemist armastav naine usub, et näeb isegi oma lapselapsest kobedam välja.

55-aastane Amanda on viie lapse vanaema, kuid see staatus ei takista naisel oma elu elamast ja seda nautimast, vahendab Mirror.

Naine käib oma 18-aastase lapselapse Emmaga ööklubides ja on kindel, et enamik mehi pöörab päid nende suunas just tema tõttu.