Möödunud kuul avaldas Stig Rästa pisikese õrritaja oma uuest loost salapärase lauljaga. Tänaseks on teada, et lauljaks on Sergiu Bolota – Transilvaaniast pärit 31-aastane laulja, kes palaga "We Were Young" Rumeenia eelvoorus Eurovisionile pürgib.

Loo autoriks on Stig Rästa ning Rumeenia võistlus nimega "Selecta Nationala 2017" poolfinaal toimub 26. veebruaril ning finaal 5. märtsil.

Sellele võistlusele ei pääse aga igaüks ning "Selecta Nationalale" saavad esinema vaid 15 laulu, mis läbivad live-esituse range eelvooru. Nende väljavalitute seast selgub ka Rumeenia esindaja suurel eurolaval.

