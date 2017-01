Peaminister ja Keskerakonna juht Jüri Ratas ütles Radio Svobodale antud intervjuus, et järgmistel riigikogu valimistel saab tema partei üheks peamiseks programmiliseks punktiks kodakondsuse andmine kõigile Eestis vähemalt 25 aastat elanud inimestele, edastab ERRi uudisteportaal.

"Esiteks ma ütlen seda, et Eestis on endiselt kümneid tuhandeid inimesi, kes on siin elanud aastakümneid ja kes ei ole tänaseni kodanikuks saanud. Me peame arvestama, et nendel inimestel on sündinud Eestis lapsed, lapselapsed - kogu nende elu on olnud siin," sõnas peaminister.

"Kindlasti need inimesed, kes on teinud koostööd omaaegsete jõustruktuuridega, loomulikult neid inimesi ei ole kunagi siia sisse arvestatud," lisas Ratas.

Samuti kinnitas ta, et Keskerakonnas Kremli poolt mõjutatud inimesi ei ole.