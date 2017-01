Kinnisvaraeksperdid hindavad praegust olukorda mõneti erinevalt, kuid arvavad ühtemoodi, et praegu tegutsevad aktiivselt kõik turuosalised: ostjad, müüjad, arendajad, pangad. Pangad eeskätt selles mõttes, et arendajad liiga hoogu ei läheks.

Igatahes on tekkinud olukord, kus Tallinna linn ei suuda detailplaneeringuid ja ehituslubade taotlusi mõistliku ajaga valmis teha. Sellele juhib tähelepanu ka Adaur Grupi kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark. Ta ütleb, et arendajad soovivad teha uusarendusi pea igasse linnaossa, aga tekivad küsimused, kas maad on ning kas planeeringu ja ehitusloa ikka saab.

Linnaga on üha keerulisem asju ajada. Kõige lihtsam tundub see olevat Põhja-Tallinnas, kus on silmaga nähtavalt pooleli väga palju arendusi ja renoveerimisi.

