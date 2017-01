"Sügis on käes ja tahaks juba uurimustööga pihta hakata" kirjutas president Kaljulaid 85. aasta seitsmendal septembril oma tollasele juhendajale, kellega tutvus sama aasta suvel Kesk-Aasia kõrgmägedes.

"Kirjuta või helista palun, kuidas olukorda on. Mina võin praktiliselt üle nädala ise ka Tartu sõita, nii et teata kuidagi, kus ja kuna Sa välja ilmud," palus ta oma värsket juhendajat, nooremteadur Raivo Mändi.

Vahva leid kirja näol tuli ilmseks läbi Tartu Ülikooli zooloogia teaduskonna Facebooki, kus kiri avalikult üleval.

"Nagu teada, alustas praegune president oma karjääri zooloogina. Äsja koduarhiivi korrastades tuli üllatuslikult välja üks tore dokument, mis selle karjääri algust markeerib. See on zooloogiahuvilise kooliõpilase Kersti Kaljulaiu kiri oma värskele juhendajale nooremteadur Raivo Männile, kirjutatud rohkem kui 31 aastat tagasi. Kirja familiaarne toon seletub sellega, et nad olid samal suvel tutvunud Kesk-Aasia kõrgmägedes noorte looduseuurijate ekspeditsioonil, mille üks juhendaja Mänd oli," seisab postituse kirjelduses, selgitamaks kirja olemust.