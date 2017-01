Viru hotelli vallutavad tuhatkond Soome abiturienti.

"Seisime sama ülesande ees mullu, kui Viru vallutati viimase voodini esimest korda. Süda värisemas, põlv nõtkumas, et pärast seda külaskäiku tuleb meie hotell kindlalt kapitaalremonti saata. Aga mitte midagi ei juhtunud," vaatab Viru hotelli kommunikatsioonijuht Peep Ehasalu neile veebruaripäevadele, kui hotelli vallutavad Soome abituriendid, eelmise aasta kogemuse põhjal optimistlikult.

OOTEL: Viru hotell on kuu aja pärast Soome tulevikku täis. Mullu kardeti, seekord oodatakse armastusega. (Teet Malsroos)

1994. aastast korraldab Soome turismifirma Abimatka abiturientidele kevaditi tuulutusmatku Põhja-Euroopasse ja paaril viimasel aastal ka Baltimaadesse. Möödunud aastast on matkakaardil ka Tallinn ning tänavu tuleb Soome noorte dessant Viru hotelli 17.–19. veebruarini.

Asja teeb pisut eksootiliseks see, et Viru hotellis on broneeritud kõik kohad – praeguse seisuga on neid umbkaudu 1000.