Pojale jõuludeks postiga USAsse paki saatnud naine on nördinud, sest kingitus jõudis kohale peagu kaks kuud hiljem. Selgus, et paki teekonna jälgimise süsteemist pole vähimatki kasu.

Rita pani jõulupaki kommide ja kingitusega Tartust California poole teele 25. novembril. Teisele poole maakera on ta pakke saatnud varemgi. Ka aasta varem jõuludeks saadetud pakk hilines. Rita mõistab, et tollal jõudis ta postkontorisse esimestel detsembrinädalatel keset jõulumöllu.

Et olla targem, läks ta nüüd postkontorisse juba novembris. Rita sõnul küsis teenindaja, kas ta soovib saata kingitust tavapakina. "Ütlesin, et ma tahan kindlasti seda, millel on kood, et ma näen, kuidas see liigub."

Rita sõnul öeldi, et saadetis jõuab kohale kolme-nelja nädalaga. Kodus paki teekonda vaadates märkas Rita, et pakk saadeti Eestist edasi juba järgmisel päeval, kuid jõuludeks kingitus pojani ei jõudnud.