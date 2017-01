Õhtulehe toimetusse pöördus Selveri püsikunde, kes oli otsustanud proovida menuka kodumaise kaubaketi köögi uudistoodet "Baklažaanivorm veisehakklihaga". Hõrgutis oli kundele igati mokka mööda, kui jätta tähelepanuta koostisosade loetelu, kus soola ja suhkru vahel oli koha sisse võtnud üsna ootamatu komponent – seahakkliha.

See üllatus tundus olevat uudistoote nimega karjuvas vastuolus ning sugugi mitte sellepärast, et usk ja kombed sunniks sealiha peale nina krimpsutama.

Palusime selgitust Selveri turundusspetsialistidelt. Kas tõesti üritatakse kõlavate ja paraku ka eksitavate tootenimetustega juba ette võita meile lähitulevikus naabriteks tulevate moslemite südameid? "Selles tootes kasutatakse Bologna kastet, mida tehakse koduse hakklihaga (võrdses koguses on nii sea- kui ka veisehakkliha) ning veisehakkliha lisame tootesse veel juurdegi," selgitab Selveri kommunikatsioonispetsialist Karl-Villiam Vaserik. "Kuna kastmes sisalduvat seahakkliha on baklažaanivormis väga vähe (0,5%) ning lisatud veisehakkliha kokku 8%, siis oleme ka nimetuses välja toonud just veisehakkliha, mis annab baklažaanivormile põhilise hakklihast tuleneva maitse. Kuna minimaalne kogus seahakkliha tootes siiski sisaldub, oleme selle koostisosade loetelus ka välja toonud, arvestades siseriiklike ja Euroopa Liidu regulatsioonidega."