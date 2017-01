"Eesti laulu" II poolfinaalis võistleb bänd, kelle võistlusloos kõlab vaid 52 inimkeelset sõna.

"Margus salvestas lugusid Nõmmel ja ütles, et tegu on haldjakeelega Nõmme mändide vahelt. See on lihtsalt improviseeritud keel, ükskõik, kuidas seda nimetada," räägib ansambli The Alvistar Funk Association lauljatar Inga Kaare, kuidas on nime saanud nende bändi loomingus kasutatav haldjakeel.

RAHU MAALE: Ansambel The Alvistar Funk Associaton vasakult: Toni Nordlund (trummid), Margus Alviste (bassid), Inga Kaare (vokaal), Jürgen Urbanik (Fender Rhodes elektriklaver). Veel löövad bändis kaasa Andre Solomko (saksofonid), Siim Aimla (flööt) ja Aki Haarala (kitarrid). (Margus Vilisoo)

Sel aastal on "Eesti laulu" poolfinaalis üks päris isevärki bänd The Alvistar Funk Association. Isevärki seetõttu, et nende võistlusloos "Make Love, Not War" on vaid 52 kõigile arusaadavat sõna – make, love, not, war ja peace ning 47 Euroopa riigi nimi. Ülejäänu lauldakse haldjakeeles.

Bändi lauljatar Inga Kaare ütleb, et tema on nii-öelda haldjakeeles laulmist praktiseerinud juba päris mitu aastat. "Muide ma elasin ka väga kaua Haldja tänavas."