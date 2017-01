Klient uimastas maasikatega

Teisel kohtumisel üllatas mees kena rootslannat šampanja ja šokolaadiga kaetud aedmaasikatega. Isabel ei osanud kahtlustada, et osasse maasikatesse oli peidetud vägistamisrohu nime all tuntud tugevatoimelist rahustit Rohypnoli.

Selleks, et arst eksikombel rahustiga maasikaid ei võtaks, oli ta need endale teadaolevalt ära märgistanud.

Naine sõigi šampanja kõrvale rahustiga maasikaid ja kaotas teadvuse. Seejärel viis arst ohvri ratastoolis oma autosse. Ta võttis kaasa ka Isabeli väikese koera. Et nii teda kui ka naist ära ei tuntaks, pani arst endale ja ohvrile pähe kummimaski. Neist üks kujutas vana meest ja teine vana naist.

Stockholmist sõitis arst koos ohvriga 560 kilomeetri kaugusele oma maamajja. Sõidu ajal süstis ta naisele mitu korda unerohtu. Kohale jõudes peitis arst naise punkrisse ja sidus ta ka igaks juhuks kinni.

Ta sundis ohvrit neelama ka antibeebipille ning võttis talt vere- ja tupeproovi, et uurida põhjalikumalt naise tervislikku seisundit. Arst saatis võetud proovid laborisse märksõna "identifitseerimata põgenik" all.

Isabel rääkis telesaates Skavlan, et punkris esimest korda ärkvele tulles märkas ta, et voodi kõrval istub toolil tema viimane klient. Oma käes nägi naine kanüüli, mille ta kohe ka välja tõmbas.

Naine üritas meest rünnata, kuid oli endiselt veel liiga uimane. Mees hoiatas Isabeli pärast ebaõnnestunud rünnakut, et kui veel midagi taolist juhtub, siis seotakse ta voodi külge kinni ja antakse söögiks vaid kuivikuid.

Mees lisas, et kui Isabelil ka õnnestuks teda tappa, siis jääks ta lihtsalt koos roiskuva laibaga punkrisse surema, sest ilma abita ta sealt välja ei pääse.

Tõepoolest, hiljem selgus, et Martin Peter Trenneborg oli helikindla ja mitme keerulise lukusüsteemiga varustatud punkri ehitanud tallu vana masinaruumi alla.

ÕUDUSARST: Martin Peter Trenneborg (39). (Youtube)

Mees otsis kehalist kontakti

Isabel rääkis telesaates, et igal õhtul tuli mees tema juurde, et otsida kehalist kontakti. "Kohutav oli tema kõrval magada," meenutas ta. Seksi mees kohe ei tahtnud, sest soovis enne teada saada analüüside tulemused.

Tal oli vaja veenduda, et naine ei põe suguhaigusi, sest soovis seksida ilma kondoomita.

Mehele pakkus rõõmu oma ohvrit psüühiliselt piinata. Ta tuli punkrisse sageli maskiga, et naine peaks teda teiseks inimeseks. "Ma juba lootsin, et keegi on mind päästma tulnud, kuid siis rebis ta maski eest ja naeris," kõneles Isabel.

Naine pääses tänu Martin Peter Trenneborgi nõrgale närvikavale. Täpsemalt teatas Isabel Erikssoni ema tütre kadumisest politseile ning politseinikud asusid teda otsima.

Paljudes kohtades oli väljas ka pildiga otsingukuulutus. Mees kaotas sellest närvid. Ta mõistis, et politsei teab naise kadumisest ja on hakanud teda otsima.

Arst võttis oma ohvri autosse ja sõidutas ta otse Stockholmi Norrmalmi politseijaoskonda. Seal teatas ta, et kõik on korras ja mingit kuritegu pole olnud.

Kadunuks tunnistatud naine olla temaga vabatahtlikult koos aega veetnud. Sedasama pidi ütlema ka tema ohver, kuid politseinikud viisid naise kõrvalruumi, kus ta kõik ausalt ära rääkis.

Ettevalmistatud seksileping

Arst võeti otse politseijaoskonnas vahi alla. Uurimisel selgus, et naine oli rääkinud tõtt. Mehe arvutist leidsid uurijad ka lepingu, millele ta tahtis võtta ohvrilt allkirja.

Lepingu järgi pidi naine jääma punkrisse kümneks aastaks ja meest regulaarselt seksuaalselt rahuldama. Põgenemiskatse korral oleks lepinguaeg karistuseks pikenenud kümnelt aastalt viieteistkümnele.

Leping keelas naisel eneserahuldamise. Sellega vahelejäämine nägi ette kaks lisapunkriaastat. Kui naine oleks nõustunud anaalvahekorraga, siis oleks ta lepingu järgi pääsenud punkrist üks aasta varem ehk üheksa aasta pärast.

Advokaat Mari Schaubi sõnul oli Martin Peter Trenneborg väga õnnetu inimene, kes tahtis nii väga elada koos naisega, kuid ei suutnud kedagi leida.

Seetõttu küpses mehe peas kuratlik plaan. Ta ehitas Lõuna-Rootsis Östra Göinge kommuunis oma maamaja juurde helikindla punkri ja otsustas sinna tuua endale täiusliku naise.

Advokaat üritas kohtus tõestada, et tema kaitsealune kannatab psüühikahäirete all, kuid sellest abi ei olnud. Kohus mõistis Martin Peter Trenneborgi mullu 23. veebruaril 10 aastaks vangi.

Isabel Eriksson jättis pärast punkrist pääsemist töö eskorttüdrukuna ja soovib minna välismaale tudeerima. Ta kardab juba päeva, kui Martin Peter Trenneborg vanglast vabaneb.

"Mul tuleb jääda väga kauaks elama salajasel aadressil," tõdes õudusarsti ohver. Valmimas on ka raamat tema üleelatud õudustest.

ÕUDUSARSTI MAAKODU: Kristianstadis arstina töötanud Martin Peter Trenneborg ehitas Lõuna-Rootsis Östra Göinge kommuunis asuvas talukompleksis vasakpoolse hoone alla seksiorja pidamiseks helikindla punkri. (Reuters / Scanpix)

Jozef Fritzli juhtum

Rootsi arsti Martin Peter Trenneborg juhtum sarnaneb austerlase Josef Fritzli (pildil) omaga. Ajakirjanduses Amstetteni Koletiseks ristitud Fritzl hoidis lihast tütart Elisabethi 24 aastat kodumaja all keldris ja tegi talle seitse last, kellest üks suri varsti pärast sündi.

2009. aasta märtsis mõistis St Pölteni kohus maailmas kurjuse kehastuseks peetava mehe eluks ajaks vangi. 9. aprillil 82aastaseks saav Fritzl kannab karistust Kremsi lähedal Steini vanglas. Ligi 3000 korda oma lihast tütart vägistanud mees väidab tänaseni, et tegi seda armastusest.

Teada on, et pärast kõrghariduse omandamist töötas Martin Peter Trenneborg üldarstina esmalt Stockholmis ja seejärel Kristianstadis. Enne vahistamist pidas ta plaani avada erapraksis. Mehe enda sõnul kuulub ta ka Mensa ühingusse, kuhu pääsevad need, kelle IQ on vähemalt 130.